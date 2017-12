Pour les migrantes et les migrants, le 16 décembre à Menton

À l’appel de La Roya Citoyenne, du Collectif de Solidarité avec les Migrant-e-s des Alpes Maritimes, de la Coordination 75 des Sans-Papiers et de la Coalition Internationale des Sans-Papiers et Migrant-e-s., une manifestation aura lieu le 16 décembre à Menton pour ouvrir les frontières, la liberté pour tous.te.s et la solidarité avec les migrant.e.s.

En prélude à la journée internationale des migrants, retrouvons-nous le samedi 16 décembre à Menton :

▶ pour célébrer la journée internationale des migrant-e-s et donner de la visibilité à toutes les initiatives qui seront prises dans ce cadre

▶ parce que cette frontière est devenue un des symboles de l’inhumanité des politiques migratoires de l’État français et de l’Union européenne et du développement de l’État policier

▶ parce qu’aux mort-e-s des frontières s’ajoutent la multiplication des mesures d’enfermement et d’expulsion, les milliers de migrant-e-s à la rue, y compris des enfants et des jeunes isolé-e-s, le harcèlement policier et la chasse aux sans-papiers

▶ parce que le gouvernement français, au travers de l’inscription des mesures d’urgence dans le droit commun contredit encore plus le droit d’asile et que ce même gouvernement prépare une nouvelle loi durcissant encore sa politique migratoire dans un sens liberticide

▶ parce que cette région est devenue le symbole des solidarités qui existent sur tout le territoire avec les migrant-e-s. Mais elle est aussi devenue, après Calais, le symbole de la répression contre ce mouvement et les personnes solidaires

▶ pour dire « ça suffit ! », pour mettre fin à l’acharnement contre les migrant-e-s et aux discours et politiques racistes et sécuritaires qui gangrènent toute notre société.

NOUS MANIFESTERONS POUR :

▶ l’accueil des migrant-e-s

▶ la liberté de circulation et de résidence (art. 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen)

▶ la régularisation des sans-papiers

▶ l’abrogation des accords de Dublin

▶ la solidarité et l’égalité des droits pour tout-e-s

▶ l’abrogation de tout « délit de solidarité » et l’abandon de toutes les poursuites contre les personnes

Adresses pour réserver une place dans les cars de Paris (départ vendredi 15 soir et arrivée retour le dimanche matin) : places à 50 euros (aménagement possible si on collecte suffisamment) - gratuit pour migrantEs - en liquide ou chèque à l’ordre de DIEL :

ATMF - 10 rue Affre - métro La Chapelle ou Barbès - ouvert du lundi au vendredi de 10H à 18H00

Librairie Le Point du Jour - 58 rue Gay Lussac - métro Censier Daubenton ou RER Luxembourg - ouvert du mardi au samedi de 10H00 à 19H00

Librairie La Brèche - 27 rue Taine - métro Daumesnil - ouvert du lundi au samedi de 12H00 à 20H00

Premiers signataires :

Nationaux :

ACORT, ATMF, Les Ami-e-s de la Roya Citoyenne, Cedetim, Cercle Louis Guilloux, CRLDHT, DIEL, Droits Devant !!, Fasti, FTCR, Front Social, Gisti, MRAP, RESF, Sortir du colonialisme, UJFP, UTAC, United Migrants, Urgence Notre Police Assassine, SAF, Union syndicale Solidaires, Solidaires étudiants, Sud Santé sociaux, FERC-Cgt, AL, EELV, Ecologie sociale, Ensemble, NPA, PCF, PIR

Locaux :

Alternatives et Autogestion 06, Artisans du monde 06, Attac 06, Cimade 06, Citoyens solidaires 06, Coordination Réfugiés-migrants 06 de la France insoumise, Défends ta citoyenneté, Emmaüs Côte d’Azur, Ensemble ! 06, FSU 06, LDH Comité régional PACA, LDH Nice, Médecins du Monde, MRAP 06, NPA06, Parti de Gauche 06, RESF 06, Roya citoyenne, Solidaires 06, Solidaires étudiants, Sud Santé sociaux, ADN (Association pour la Démocratie à Nice), CGT Cheminots de Nice, CGT UD 06, CGT Educ’action 06, Habitat et Citoyenneté, Librairie « Mots du monde » (Nice), PCF 06, Tous citoyens ! Cimade 05, Tous migrants (Briançonnais), MRAP Aubenas, CNT Interpro 07, Collectif Marseille en état d’urgence sociale CIIP (Centre d’Information InterPeuples), Collectif 38 de solidarité avec les étrangers et les migrants (Resf, Rusf, Solidaires 38, CGT 38, La patate chaude, PC, NPA), LDH 38 CADR 74 (Collectif Accueil Défense Roms 74), NPA 74, CMCAS Pays de Savoie) (CE Energie 73/74), LDH Annecy, Jeunesse Contre la Haine Savoie Collectif 69 de soutien aux réfugié-e-s et migrant-e-s, Sud Santé Sociaux 69, Sud Télécom 69, CGT Vinatier, LDH 69, ATTAC 69, UJFP 69, Emancipation 69, NPA 69, CGA-Lyon, ASTI Valence, ASTI Romans, Solidarité et Langage, Collectif de soutien aux Migrants de Bourg-en-Brese Collectif Bienvenue Migrant-e-s 34, RESF 34, ACAT 34, Sud-éducation 34, CGA 34, NPA 34, La Collective34, Ensemble ! 34, Assemblée contre les violences d’Etat Association de soutien pour Jean-Luc Murno et son vélo, AHSETI (Le Havre), Asti 14 Collectif Justice et Libertés Strasbourg, « D’ailleurs nous sommes d’ici » Bas-Rhin, Collectif Mosellan de lutte contre la misère, Blida Rébellion Un toit c’est un droit Rennes, AL Rennes, FI Rennes, NPA Rennes Coordination des Sans-Papiers 75, Coordination des Sans-Papiers 92, Intégration 21, Collectif Paris 20 Solidaires avec touTEs les Migrant-e-s, Coordination contre l’esclavage en Lybie, Zone de Solidarité Populaire Paris 18, United Migrants, Solidaires Paris, Harissa sauce blanche Montreuil, AMDH-Paris