2017 : notre résolution ? La Révolution !

La politique ne se résume pas aux élections. 2017 ne se résumera pas aux présidentielles et c’est tant mieux. Peu importe le candidat qui sortira des urnes, il servira les intérêts des puissants et non les nôtres. Ce qui est sûr, c’est que nous allons subir une campagne nauséabonde entre racisme et mensonge. Comme en 2016 contre la loi travail, à nous de lutter pour défendre nos intérêts.