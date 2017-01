Café antifasciste, à Bruxelles le 10 janvier

C’est organisé par les Jeunesses libertaires et AL Bruxelles au tout nouveau Local Sacco-Vanzetti, 54 chaussée de Forest.

Nous organisons ce moment pour donner l’occasion à tout.e.s les personnes qui veulent s’impliquer dans la lutte de se retrouver et pouvoir discuter, se rencontrer, échanger nos infos, se tenir au courant des campagnes en cours ou bien encore de récupérer du matos (stickers ; affiches, tracts, etc) pour le diffuser autour de toi.

Cette fois-ci le café sera structuré autour de la projection d’un documentaire : L’extrême droite en Europe de Arte. Ce documentaire aborde les liens qu’entretiennent à travers l’Europe la droite, l’extrême droite institutionnelle et les groupes plus radicaux. Ce sera l’occasion de réflechir sur ces liens ici en Belgique et quelle stratégie adopter pour mettre en place une lutte antifasciste efficace.

19h-20h : Projection du documentaire

20h-21h30 : Discussion

L’événement Facebook est ici.