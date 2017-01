Contre le FN : Fougères, ville ouverte et solidaire !

Avec 400 manifestantes et manifestants, la protestation contre la venue de Marion Maréchal-Le Pen a été un succès !

Après des dizaines de milliers d’euros dépensés en communication, après avoir fait des boîtages sur la quasi totalité du département, après de nombreux relais médiatiques, après une mobilisation importante de leur militantEs sur le grand ouest, le FN, avec en tête d’affiche Marion Maréchal-Le Pen, a péniblement réuni 700 personnes, hier à Fougères, dans un lieu qui auraient pu en accueillir 2500.

Alternative libertaire avec d’autres organisations et des habitantEs avaientt choisi de faire une manifestation afin de combattre les idées racistes et sexistes d’extrême droite, reprises allégrement par de nombreux candidats à la présidentielle.

Ainsi, malgré le froid, 400 personnes ont manifesté leur refus de ces idées. Cette manifestation est une réussite qui témoigne du refus des idées d’extrême droite à Fougères, malgré l’absence d’appel à la manifestation de certaines organisations fougeraises.

Aussi, maintenant la grande messe du FN finie et les cars partis, restent ceux et celles qui construisent les solidarités, qui travaillent à la mise en place d’alternatives politiques réelles, désintéresséEs du pouvoir et sincères dans leur volonté de construire la société ensemble, par nos actes au quotidien, par nos luttes, par la création de contre-pouvoirs pour la création d’une société plus juste.

Fougères, le 21 janvier 2017