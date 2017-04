Contre le meeting du Front National, le 16 avril à Aubervilliers

RDV le 16 avril à 14h à Aubervilliers, métro Quatre-Chemins, puis manifestation en direction de Paris 19e-Stalingrad.

Pour clôturer cette campagne électorale nauséabonde et surréaliste, le Front National fait son meeting parisien le lundi 17 avril au Zénith. Le programme du FN n’est qu’une aggravation de ce que nous subissons déjà actuellement. Il ne s’agit que de restrictions des droits et libertés de chacun-e-s : Remise en cause des droits sociaux, des droits des travailleur-ses, des femmes, des immigré-e-s ; Banalisation et amplification de l’état d’urgence, du racisme et de l’islamophobie.

Nous appelons donc chacune et chacun

à se joindre à la manifestation

du dimanche 16 avril, 14h,

Aubervilliers, métro Quatre-Chemins

Premiers signataires :

AFA, La Horde, Siamo, Solidaires-Paris, Sud éducation Paris, Solidaires RATP, DAL, Droits devant !!, FTCR. (Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives) Fasti Paris, Collectif Paris 20e Solidaire avec tous les migrants, Collectif 19mars Paris18, Les Sans-Voix-Paris18, Sortir du colonialisme, Alternative libertaire, CSP 75/CISPM, CUAFA Paris 20e (Collectif Unitaire Antifasciste et Antiraciste), Intégration21…