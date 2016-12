Contre les violences faites aux femmes : Abolir le patriarcat !

Selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), 35% des femmes et des filles sont exposées à des violences physiques et/ou sexuelles au cours de leur vie. Pas de justice, pas de paix tant que continueront les violences machistes !Au foyer, au travail, dans la rue, les femmes sont sans cesse ramenées à leur « condition » : des insultes au harcèlement et aux violences physiques et sexuelles, la société nous rappelle que nous ne sommes pas les égales des hommes. Ces violences sont quotidiennes dans tous les milieux sociaux : il suffit de parler entre femmes pour se rendre compte qu’une majorité de femmes a eu des relations sexuelles non consenties, qu’une majorité de femmes est insultée dans la rue… Néanmoins ces violences ont un but : leur menace maintient les femmes dans la soumission et la peur. Nous ne pourrons nous émanciper et atteindre l’égalité tant que les femmes continueront d’être humiliées, tabassées, violées. Lorsqu’une femme est victime de violences, c’est toutes les femmes qui sont visées. À nous de briser les tabous !