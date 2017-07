De nos terres à la Terre, Notre-Dame-des-Landes, les 8-9 juillet

Rejoignez Alternative libertaire au sein de la manifestation « De nos terres à la Terre » les 8 et 9 juillet à Notre-Dame-des-Landes.

Résister, agir, vivre...

À nouveau, la Coordination des Opposants nous invite, habitant.es, voisin.es, collectifs de lutte, organisations locales... et bien au-delà, à nous rassembler ici, à Notre-Dame-des-Landes contre le projet d’aéroport. Nous avons besoin de ce moment fédérateur et convivial, expression et instrument d’une mobilisation intacte.

De nos terres à la Terre

Réaffirmée le 8 octobre 2016 lors du « serment des bâtons », notre base demeure la défense de nos terres agricoles, des paysan.nes et habitant.es menacé.es d’expulsion, et celle de ce territoire : nous nous y sommes préparé.es activement cet automne, tout en poursuivant les actions politiques, juridiques et d’information des citoyens.

Notre lutte locale participe, avec beaucoup d’autres, à la recherche d’un mieux vivre général, solidaire, pour tous les peuples de notre Terre. Nos préoccupations précédentes demeurent (réchauffement climatique, démocratie...).

Manifestation du 8 octobre 2016, « serment du bâton » (dans les roues du grand projet inutile) Copyright Daniel Maunoury

Résister, agir, vivre

Ces trois verbes se complètent et se répondent. Loin d’une résistance « passive », nous agissons ensemble, tissons des liens, vivons déjà d’autres possibles. La participation active d’un collectif syndical nous ouvre des perspectives de solidarités réciproques, comme aux grandes heures des alliances ouvriers-paysans de Loire-Atlantique.

D’ici et d’ailleurs, retrouvons-nous ces 8 et 9 juillet...

Quelles que soient les issues du long tunnel électoral 2017, et les nouvelles décisions gouvernementales qui s’ensuivront, sur le sujet de NDL, nous maintiendrons nos positions :

NON au projet d’aéroport ! Résistance !

Site officiel de l’évènement : http://www.notredamedeslandes2017.org/