Edito : « Antisystème », la potion magique

« L’antisystémisme », voici le dernier gadget politicard en vogue. Celui qui permet de faire d’un milliardaire fasciste un défenseur des ouvriers et ouvrières oublié.es de l’Iowa ou d’un ancien ministre fayot un chantre du robespierrisme bon marché. Celle qui permet à une dynastie de millionnaires de dénoncer l’entre-soi de la classe politique ou à un journaliste xénophobe et omniscient d’accuser, sur toutes les ondes, la censure dont il ferait l’objet.

Cette hypocrisie n’est qu’un produit de la peur. Car tous savent que cette potion magique leur est indispensable dans un monde dont ils sont l’incarnation et qui suscite une haine croissante parmi les exploité.es. Ils savent que le moteur des rituels électoraux n’est plus l’adhésion mais le rejet. Que cette potion magique est leur dernier recours. Mais plus grand est le mensonge, plus violente sera la chute.

Car derrière ces illusions, toujours éphémères, se construisent les véritables chemins du changement : dans les prairies de Cannon Ball, dans les rues de Varsovie ou de Thessalonique, à Londres dans la luttes des salarié.es uberisé.es ou dans les villages kurdes. Ici, pas de faux-semblants ou de marketing « antisystème » drivé par des publicitaires, mais la vérité et le courage de celles et ceux qui savent que ce monde a besoin d’une révolution.

Alternative Libertaire, le 24 décembre 2016

— image : cc ruffrootcreatives