Face à loi de Macron et des patrons : Quelle alternative ? A Nîmes le 6 juillet

Débat-Apéro le Jeudi 6 juillet à 19h au café Chez Mémé à Nîmes

Face à loi de Macron et des patrons

Quelle alternative ?

Les médias n’ont cessé de nous le répéter : « Faites ce que vous voulez mais votez Macron » (Libération du 06 mai 2017 ; veille du deuxième tour du scrutin présidentiel) car c’était le seul rempart face au Front National et Marine Le Pen, disaient-ils…

Macron élu, ni de gauche ni de droite, mais du parti des oppresseurs, des dominants, ce sont bien les patrons qui se félicitent des premières mesures annoncées en matière de diminution des droits des travailleurs et ce, au plus vite, pendant les mois d’été.

Alternative Libertaire l’a dit avant les élections et le dira encore : « Agir plutôt qu’ élire !!! ». N’attendons rien de ce gouvernement Macron, comme nous n’attendions rien des précédents.

"L’émancipation des travailleurs sera l’oeuvre des travailleurs eux mêmes" disait la devise de la Première Internationale ouvrière à la fin du XIXe siècle.

Cette réalité est plus que jamais d’actualité. Pour Alternative Libertaire, un autre modèle de société est possible : solidaire, égalitaire, respectueuse des droits des femmes, écologique et autogestionnaire.

DÉBAT - APÉRO

Jeudi 6 juillet 2017

19h - 22h au café Chez Mémé (5 rue Fléchier, Quartier Gambetta à Nîmes)