Guyane : Pour les services publics, sans l’illusion sécuritaire

Le mouvement populaire en Guyane, cette colonie départementalisée, restera comme un épisode formidable, malgré le rôle joué par le patronat et les « 500 Frères ».

Le mouvement social en Guyane étonne par son intensité : blocage du tir de la fusée Ariane, barrages routiers ont été successivement mis en place, jusqu’à la grève générale.

Dans cette situation inédite, des forces de nature très différentes agissent au coude à coude : les syndicats de l’Union des travailleurs guyanais (UTG, notamment son syndicat de l’éclairage), des collectifs citoyens (les Toucans de Kourou, les 500 Frères contre la délinquance, les Iguanes de Saint-Laurent-du-Maroni) et... les syndicats patronaux (Medef, CGPME, FDSEA). Ce sont ces derniers qui, dans la pratique, ont installé les barrages.

Un curieux mélange des genres, déjà vu en Bretagne à l’époque des Bonnets rouges et qui incite à la vigilance. Quand le patronat aura vu satisfaits ses intérêts privés, nul doute qu’il lâchera ce formidable mouvement populaire.

Santé, social, éducation…

Malgré cela, la population créole (majoritaire en Guyane) s’est solidarisée avec les barrages car ils exprimaient des revendications économiques et sécuritaires en écho avec ses préoccupations.

Ces préoccupations sont au premier chef l’insécurité, avec un grand mouvement de soutien populaire aux 500 Frères contre la délinquance. Mais les revendications économiques sont elles aussi importantes, avec un taux de chômage de 24 % – et jusqu’à 55 % parmi les moins de 25 ans. S’y sont ajoutées des revendications sanitaires (maintien dans le service public du centre médico-chirurgical de Kourou en instance de session à un groupe privé, refinancement de l’hôpital de Cayenne…) et éducatives (constructions scolaires pour permettre la scolarisation de tous les enfants, intervenants et intervenantes en langues maternelles...).

Les communautés autochtones amérindiennes se sont jointes elles aussi au mouvement avec leurs propres revendications (signature de la convention 169 de l’OIT, lutte contre l’orpaillage illégal...).

On ne note pas de récupération politique évidente de ce mouvement, avec des élu.es qui se disent solidaires, mais se tiennent en retrait. Ainsi, dès le 28 mars, deuxième jour de la grève générale appelée par l’UTG, 15 000 personnes (pour une ville de 100 000 habitants et habitantes) ont manifesté à Cayenne, sans présence d’organisations politiques dans le cortège. On en a compté 6 000 à Saint-Laurent-du-Maroni et 600 à Maripasoula.

C’est toute la Guyane qui s’est mobilisée, des communes du fleuve Maroni à l’ouest, à Saint-Georges de l’Oyapock et à Camopi à l’est.

Dans les collectifs revendicatifs

En tant que communistes libertaires, il nous est impossible de soutenir toutes les revendications de ce mouvement lancé par les 500 Frères, agglomérat d’anciens policiers et de vigiles, à savoir la création d’une nouvelle prison et d’un nouveau tribunal, l’augmentation des effectifs de police et de gendarmerie, l’éradication des squats où survivent les migrantes et migrants. Le lien entre immigration et insécurité est détestable. Et la solution de fond à l’insécurité n’est pas la répression, mais l’éradication de la détresse sociale.

AL Guyane participe avec enthousiasme aux divers collectifs revendicatifs dans les différents secteurs où nous sommes implantés (communes du fleuve, éducation, santé, culture).

Ce « Printemps guyanais » est pour nous l’occasion de créer des liens pour l’avenir .

Après un mois de lutte, le blocage de la fusée et les barrages routiers sont maintenus. Le mot d’ordre de grève générale n’a pas été levé.

La problématique est maintenant d’obtenir des avancées pour sortir du mouvement victorieux. D’autant plus que l’unité du « peuple » guyanais se fissure sur la question des barrages. Le porte parole du collectif Pou Lagwiyann dékolé a rendu son tablier. Les patrons ont quitté le collectif, repus par l’obtention d’un plan d’urgence de 1 milliard d’euros .

Bien évidemment pour le reste, et en premier lieu l’éducation et la santé, le compte n’y est pas. La lutte continue !

Alternative libertaire Guyane (le 20 avril)