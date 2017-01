1987 : Pas de maîtres-directeurs dans nos écoles

Quelques jours seulement après la fin de la grève des cheminotes et cheminots, une poignée d’instituteurs et institutrices de Paris lance dans l’enthousiasme un mouvement de grève contre le projet de « maître-directeur » porté par René Monory, ministre de l’Éducation nationale du gouvernement Chirac. Profondément antihiérarchique, la mobilisation va s’appuyer sur des coordinations de grévistes et bousculer le ronron syndical de l’éducation.

Tout commence [1] en fait par un travail de sensibilisation, tant des personnels de l’éducation nationale que du grand public, visant à remettre en cause les pressions hiérarchiques. Profitant du climat d’insubordination post-68, c’est principalement autour du refus de l’inspection des enseignants et enseignantes que se cristallise d’abord la contestation antihiérarchique, portée principalement par des militants et militantes de l’Icem [2] , du Sgen-CFDT et de la tendance École émancipée (ÉÉ) [3] . Dans les années 1970, cette revendication est prise en charge collectivement, notamment par des équipes syndicales : ainsi, dans l’académie d’Orléans-Tours, des préavis de grève sont déposés pour permettre des débrayages à chaque « visite » d’un inspecteur [4].

En 1983, une déclaration publique de refus d’inspection, publiée le 22 mars dans Le Matin de Paris, est signée par presque 1 300 profs. Plusieurs collectifs de refus d’inspection se mettent en place dans la foulée de cet appel. Près de 2 000 instituteurs et institutrices, soutenu.es par le Sgen-CFDT, se déclarent en refus d’inspection et, cette même année 1983, une association dédiée aux alternatives pédagogiques et d’inspiration antiautoritaire, Feu Follet, entame la publication de la revue Zéro de conduite. En mai 1985, le collectif parisien de refus d’inspection publie une brochure de 100 pages, L’Inspecticide, qui connaît un certain succès et, en 1986, se structure une coordination nationale des collectifs de refus d’inspection. Dans toutes ces initiatives, on retrouve notamment des membres de l’Union des travailleurs communistes libertaires (UTCL) [5] , et son mensuel, Lutter !, publie plusieurs articles sur les réformes de ­l’éducation. Dans une contribution interne rédigée pour l’UTCL fin décembre 1986 ou tout début janvier 1987, en tout cas avant le mouvement de grève des instituteurs, Cloé Marcinc ne manque pas de signaler que la dernière réunion de la coordination nationale des refus d’inspection « a lancé un appel à tous les syndicats pour entamer un mouvement large de protestation contre les nouvelles mesures Monory, en particulier le nouveau grade de “maître-directeur” » [6] .

Rupture avec la collégialité et l’égalité entre instits

« Et un échelon hiérarchique de plus ! » : c’est ainsi qu’un tract du Sgen-CFDT qualifie ce projet. Il est en effet éminemment contestable : rompant avec la collégialité et l’égalité entre instits, il veut faire des directeurs d’école de véritables supérieurs hiérarchiques. C’est une modification déterminante des rapports de travail qui s’annonce, et le courant antihiérarchique qui s’est constitué depuis plusieurs années est décidé à ne pas le laisser passer sans combattre. Pour autant, il ne s’agit pas d’attendre que le landernau syndical, dominé par le puissant mais peu dynamique Syndicat national des instituteurs (SNI) [7] , prenne l’initiative d’un mouvement : syndiqués au Sgen de Paris [8] , ils et elles sont une poignée d’instits – une douzaine – à lancer la grève contre le statut de maître-directeur, le 12 janvier 1987. Il y a une filiation évidente avec le travail entamé, que ce soit dans l’association Feu follet ou dans le refus d’inspection, qui a « préparé le mouvement par les contacts qu’il a permis et les thèmes antihiérarchiques abordés » [9]. Des contacts sont pris notamment entre militants et militantes de la gauche du Sgen et de la tendance ÉÉ dans le SNI. Les grévistes vont mettre en place une coordination, d’abord circonscrite aux arrondissements parisiens d’où s’est lancée la mobilisation, puis qui devient nationale.

Cet ancrage de l’action doit beaucoup aux formes démocratiques qu’elle prend au travers des coordinations de grévistes, reposant sur des assemblées générales ouvertes aux ­syndiqué.es comme aux non-­syndiqué.es. Son caractère unitaire est évident et favorise ­l’engagement. L’auto-organisation garantit des décisions partagées par toutes et tous, donc une action collective plus déterminée. En cela, les profs peuvent prendre exemple et appui sur les expériences récentes du mouvement étudiant contre la loi Devaquet [10] et de la grève cheminote. Mais aussi sur une expérience transmise : « La forme coordination est liée à la transmission d’une expérience de mobilisation, en décalage avec les normes syndicales, qui apparaît dans les années 1968 au cours des manifestations de la jeunesse scolarisée. C’est en effet dans ce secteur que sont nées les coordinations […]. D’une décennie à l’autre, à la faveur du jeu de la mémoire, – “la contestation conserve son propre souvenir, et le résultat d’une lutte joue sur le caractère de la suivante” (Charles Tilly) – la forme coordination a été réutilisée. » [11]

C’est ce qui permet au mouvement de monter en puissance, s’appuyant sur une fraction significative d’instituteurs et institutrices en grève reconductible. Le secrétaire général du SNI, Jean-Claude Barbarant, a beau traiter les grévistes de la coordination parisienne de « marginaux » et de « gauchistes » [12] , rien n’y fait : des journées de grève sont appelées par les coordinations, des manifestations sont organisées, des occupations de bâtiments administratifs, des grèves administratives, perlées, tournantes installent dans les départements un climat de contestation généralisée… et le SNI se voit obligé de suivre le rythme.

Les bureaucrates freinent des deux pieds

Une manifestation nationale est appelée le 11 février 1987 à Paris : elle verra défiler plus d’un instituteur sur quatre. Indéniablement, la coordination nationale a gagné sa légitimité. Le mouvement apparaît alors, pour tous les observateurs, comme fortement antihiérarchique. Les Sgen d’Île-de-France (Créteil, Paris et Versailles) appellent dès le 30 janvier à rejoindre le mouvement initié par la coordination des instituteurs et institutrices. Dans un tract commun, ils mettent en avant la nécessité de se mobiliser, en ces termes : « Aujourd’hui c’est une équipe qui peut organiser la vie de l’école, les méthodes, le choix des manuels, la répartition des enfants, le partage des moyens, etc. Le décret [de René Monory] veut confier ce pouvoir à une seule personne, le maître-directeur, aux ordres de l’administration. C’est la porte grande ouverte à tous les arbitraires, à l’esprit lèche-bottes, à la division entre les personnels et les parents d’élèves. » Le 11 février, le quotidien Libération évoque la lutte en cours sans ambiguïtés sur le mouvement de fond qui l’anime : « “Non aux petits chefs !” : depuis un mois, les protestations des instituteurs contre le statut de maître-directeur a pris un tour anti-hiérarchique et anti-autoritaire. »

Alors que le SNI attend le retour des congés d’hiver, le 2 mars, pour proposer d’« étaler dans le temps » le mouvement sans appeler à la grève, la coordination nationale réunit le 14 mars 200 délégué.es représentant 45 départements et décide d’appeler à la grève le 23. Mais la participation à cette dernière est moins importante qu’espérée (inférieure à 10 %) et ne permet pas d’envisager la poursuite du mouvement, qui s’arrête le 25 mars.

Le bilan de l’action du SNI est sans appel : « [Le SNI] a, au cours de cette longue lutte, fait l’excellente démonstration de ce que serait un syndicalisme à la sauce corpo-social-démocrate s’il était demain étendu à toutes les catégories de travailleurs et structuré dans une gigantesque confédération [unique] à l’allemande. Le SNI, qui syndique et représente encore électoralement l’écrasante majorité de la profession, a en effet fait preuve de toute sa force… d’inertie dans la bataille contre le statut des maîtres-directeurs » [13] .

Mais pour les instituteurs et institutrices de la coordination parisienne qui ont vu dans ce mouvement leurs orientations antihiérarchiques être largement partagées, la fin de la grève est l’occasion d’un ultime coup ­d’éclat. Le 24 mars, 250 instits de paris – dont des membres de l’UTCL – réussissent, malgré la présence policière, à pénétrer dans l’enceinte du palais du Luxembourg. Livrant un compte-rendu haut en couleur de cette aventure dans Lutter ! [14] , les auteurs peuvent proclamer : « enfin : des communistes libertaires entrent au Sénat ». Ouvrant les tiroirs des sénateurs, se gaussant de l’attitude des élus socialistes, visiblement outrés, l’occupation est insolente et se termine sans encombre avec une dispersion « en manifestation, poing levé, hilares ». Une action au demeurant assez radicale, qui doit beaucoup au fort degré de mobilisation permettant encore, alors que la grève décline, de rassembler plusieurs centaines d’instits.

Une telle détermination compte dans le rapport de force : si le décret sur les maîtres-directeurs est effectivement publié dès le 2 février 1987, il n’est quasiment pas appliqué et est abrogé seulement deux ans plus tard.

Reste que la mobilisation avait aussi été l’occasion de remettre en cause l’organisation même du travail dans l’éducation, et que cela, nombre de grévistes de 1987 en avaient pris conscience. Ce n’est sans doute pas un hasard si on retrouve ensuite une grande partie des militantes et militants des coordinations actives et actifs dans le mouvement social de 1995, et prenant part par la suite à l’affirmation d’alternatives syndicales dans l’éducation qui continuent aujourd’hui de porter et promouvoir l’aspiration à une « autre école dans une autre société ».

Théo Rival (AL Orléans)