Koltchenko-Sentsov : Résistance à Poutine, à Paris le 4 mars

Le Collectif Koltchenko prépare une après-midi de témoignages, de rencontres et de débats. Plusieurs intervenants et intervenantes interviendront, dont des militants venus d’Ukraine et de Russie.

Ce sera toute l’après-midi du 4 mars, à la bourse du travail de Paris, et organisé autour de deux thèmes : la situation des prisonniers et prisonnières politiques en Russie avec un focus sur les cas de Koltchenko et Sentsov ; les luttes sociales et syndicales en Russie et en Ukraine.

Sont d’ores et déjà prévus :

Pour votre et notre liberté Russie, Ukraine : des otages de Poutine aux luttes sociales d’aujourd’hui Koltchenko, Sentsov et les prisonniers politiques en Russie (et en Ukraine)

Sacha Koualeva, responsable du Bureau Europe de l’Est et Asie centrale de la Fédération Internationale des ligues des Droits de l’Homme.

Anne Le Houerou, chercheuse spécialiste de la Russie et membre de l'Assemblée Européenne des Citoyens-Initiatives Pour un Autre Monde.

Guennadi Afanassiev, co-inculpé avec Koltchenko et Sentsov, libéré en juin 2016

Luttes sociales en Russie et en Ukraine

Kirill Buketov, syndicaliste (Union internationale des travailleurs de l’Alimentation et Global Labour Institute), un des fondateurs de la confédération syndicale KAS-KOR en Russie.

Ce sera

LE 4 MARS 2017

toute l’après-midi, à la bourse du travail de Paris

SCANDALE : DIX ANS DE COLONIE PÉNITENTIAIRE POUR KOLTCHENKO !

La condamnation est tombée le 25 août 2015 : dix ans pour notre camarade Alexandr Koltchenko, vingt ans pour le cinéaste Oleg Sentsov, sous couvert de « terrorisme » ! Leur crime ? Le refus de toutes les mafias et de tous les impérialismes — y compris celui de l’État russe — qui ruinent l’Ukraine.

Ci-dessous un reportage d’Euronews centré sur Oleg Sentsov :