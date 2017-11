Musique : « Prophets of Rage »

On ne présente plus le célèbre groupe de « fusion » (mélange de rap et de rock) Rage Against The Machine (RATM), connu pour sa musique unique influencée par le metal, le hip-hop, le funk ou encore le jazz ainsi que pour ses paroles révolutionnaires et ses clips produits par Michael Moore. Bien que tous leurs albums ont été produits de 1990 à 2000, année de la dissolution du groupe, leur histoire ne s’arrête pas là. Reformé en 2007, le groupe donne de nouveaux concerts jusqu’en 2011, puis se met de nouveau en pause, pour une durée indéterminée.

Mais c’est sans compter sur la campagne présidentielle qui voit Donald Trump arriver au pouvoir aux États-Unis ! Hors de question de laisser le monopole de la contestation médiatique aux démocrates pro-Clinton ! Tom Morello, Tim Commerford et Brad Wilk, respectivement guitariste, bassiste et batteur de RATM, accompagnés de Chuck-D, DJ Lord et B-Real, respectivement chanteur et DJ de Public Enemy et chanteur de Cypress Hill, montent Prophets of Rage. Public Enemy et Cypress Hill sont deux vétérans de la scène hip-hop militante aux États-Unis dont la proximité politique avec RATM ne fait aucun doute.

Le « super-groupe » Prophets of Rage a pour slogan « Make America Rage Again » (en référence au slogan nationaliste « Make America Great Again » de Trump) et annonce partir en campagne contre « la montagne de merde qu’est l’élection de cette année ». Les morceaux joués lors des concerts sont tirés des répertoires de chacun des trois groupes, les billets sont vendus à des prix très bas et les bénéfices sont reversés à des associations engagées. La musique révolutionnaire et pourtant capable de toucher un vaste public est au meilleur de sa forme ! La tournée américaine est un succès et est suivie d’une tournée mondiale. Prophets of Rage monte notamment sur la scène du Hellfest français et son concert est un des meilleurs du festival !

Ce regain d’énergie va même jusqu’à se traduire par un regain d’inspiration et de nouveaux morceaux sont composés et dévoilés en live et sur YouTube.

Léo (AL 94)