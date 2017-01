Pour les 80 ans de la Révolution espagnole, le 14 janvier à Nantes

Alternative Libertaire Nantes vous invite à une exposition d’une vingtaine de panneaux, prêtés par la CGT espagnole, et un débat sur les 80 ans de la Révolution espagnole, le samedi 14 janvier, dans le Hall de la Manufacture, à partir de 14 heures. Le débat aura lieu à 16 heures avec Frank Mintz, historien et militant syndical.

Juillet 1936, il y a 80 ans, un coup d’état militaire vise à renverser le gouvernement de front populaire élu en janvier. Le climat social est tendu et le gouvernement prétend avoir la situation en main, en dépit des avertissements de la la Confederación Nacional del Trabajo, puissante organisation anarcho-syndicaliste.

Les putschistes s’emparent en quelques heures de la moitié de l’Espagne. Mais dans l’autre, à Barcelone, à Madrid, à Valence, etc., ce sont majoritairement les anarcho syndicalistes armé-es, suivi-es par des ouvriers et ouvrières socialistes, des militant-es de gauche et parfois des groupes de la police qui réussissent à mettre en déroute les militaires factieux.

Des centaines de milliers de femmes et d’hommes de la classe ouvrière des villes et des campagnes, au-delà de leurs étiquettes politiques, prennent en main la société et forment des milices. Une vie nouvelle semble commencer.

