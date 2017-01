Les élus ne représentent qu’eux-mêmes, le 18 janvier à Rennes

Alternative libertaire Rennes vous invite à un apéro/débat sur le thème : « Les élus ne représentent qu’eux-mêmes », le mercredi 18 janvier à 19h30 à l’Amaryllis, 12, carrefour Jouaust, bas des Lices.

Alors que les élections présidentielles se rapprochent en France dans un climat fortement sécuritaire et nationaliste, le Collectif pour une Alternative libertaire de Rennes entend bien mettre sur la table les alternatives possibles à leur mascarade pour inventer et vivre vraiment la démocratie, dans nos quartiers et sur nos lieux de travail.

"Nous critiquons le caractère illusoire et mensonger de la « démocratie parlementaire » qui masque le pouvoir du mode de production capitaliste sur la société. La possibilité de choisir les dirigeants de l’État et les législateurs ne peut être dissociée de la structure hiérarchisée de l’État, ni de sa fonction de gestion du capitalisme. Le système parlementaire fait du citoyen un électeur passif, qui délègue son pouvoir à des dirigeants qui ne pourront pas agir contre les intérêts essentiels des classes capitalistes."

Extrait du Manifeste pour une Alternative Libertaire : Un combat anti-étatiste

Contact : rennes@alternativelibertaire.org