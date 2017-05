Edito : L’escalade

Défaites des partis traditionnels et, ironie du sort, des vainqueurs des primaires, renforcement de l’extrême droite, émergence de regroupements hétéroclites fédérant les derniers carrés de politiciens opportunistes, ce qui se passe en France est à l’image de ce qui se déroule dans la plupart des pays européens.

Ici s’ouvre une nouvelle période d’instabilité dans laquelle s’affronteront les forces sociales et dans laquelle les exploité.es devront s’unir, lutter et vaincre pour éviter le péril fasciste.

Ne nous y trompons pas, ce qui est en jeu c’est l’escalade.

Les capitalistes préparent la guerre, qui est souvent leur derniers recours pour maintenir leur pouvoir. Donald Trump, la marionnette de Wall Street, envoie ses bombes en Syrie ou Afghanistan, tandis que ses sous-marins naviguent dans les eaux coréennes. Poutine continue sa politique d’expansion et dans la Syrie écrasée par les bombes, les impérialistes jouent aux échecs avec les cadavres des civil.es.

Mais il n’est jamais trop tard.

Chaque situation génère les éléments de sa transformation. La légitimité des capitalistes et de leurs marionnettes politiciennes se réduit à peau de chagrin et la colère gronde partout. Nul ne sait encore de quel côté basculera cette colère. À nous de nous employer à ce qu’elle aille dans la bonne direction : celle de la lutte des classes et de la révolution sociale.

Alternative Libertaire, le 1er mai 2017

- image : cc Colloghan