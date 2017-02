En 2017, notre résolution ? La Révolution !, à Lorient le 9 février

Réunion publique d’Alternative libertaire Lorient le jeudi 9 février à 20h30, Cité Allende (Maison des associations), 12 rue Colbert. Dès 19h30, petite restauration, table de presse. Entrée libre.

Quel que soit le futur président : résister, construire l’alternative, ici et maintenant : c’est possible !

Quelle démocratie, quel système économique les libertaires défendent-ils dans les luttes aujourd’hui ? Comment résister au quotidien tout en élaborant des alternatives ?

La politique ne se résume pas aux élections. 2017 ne se résumera pas aux présidentielles et c’est tant mieux. Peu importe le candidat qui sortira des urnes, il servira les intérêts des puissants et non les nôtres.

Quel que soit le candidat qui sortira des urnes il faudra donc se défendre nous-mêmes pour préserver nos droits et en obtenir de nouveaux. Le capitalisme et le système politique qui l’accompagne ne nous offre aucun avenir autre que la précarité, le chômage, la répression.

Il faut construire dès aujourd’hui une alternative à cette société.