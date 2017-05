Les élus ne représentent qu’eux-mêmes ! le 3 mai à Strasbourg

La question n’est plus tant de savoir s’il faut voter utile ou non au second tour, mais comment s’organiser collectivement quel-le que soit le ou la candidat-e qui en sortira : à 18h30 au bar La Perestroïka.

Dimanche dernier, le principal artisan des lois de régression sociale du quinquennat Hollande est sorti en tête du scrutin du premier tour de la présidentielle, talonné de peu par la représentante du principal parti d’extrême-droite. Dès lors, un non-choix nous est imposé entre la poursuite de l’uberisation de la société et un fascisme assumé qui promet une intensification des politiques sécuritaires et racistes déjà mises en place par les précédents gouvernants.

Face à ce chantage, la question n’est plus tant de savoir s’il faut voter utile ou non au second tour, mais comment s’organiser collectivement quel-le que soit le ou la candidat-e qui en sortira.

Alternative Libertaire Alsace vous invite à venir en discuter au cours d’un

apéro-débat

mercredi 3 mai 2017 à 18h30

au bar La Perestroïka,

2 rue Thiergarten, à Strasbourg

