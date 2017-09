Catalogne : pour le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes !

En Catalogne comme ailleurs, pour le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ! Rassemblement devant l’Ambassade d’Espagne Place Pierre Brisson, Paris 16e, métro Alma Marceau Mercredi 27 septembre à 18h

Les menaces puis la répression exercée par l’Etat espagnol en Catalogne sont des atteintes intolérables à la démocratie. La police espagnole a envahi plusieurs bâtiments officiels de la Generalitat de Catalunya, arrêtant des responsables de l’administration et des ministres. Plus largement, de vastes opérations de police ont été organisées contre les milieux autonomistes et indépendantistes. C’est a guardia civil qui a été chargée de ces besognes ; elle n’a pourtant pas les compétences juridiques pour agir ainsi sur le territoire catalan ; le pouvoir central bafoue ses propres règles de fonctionnement. C’est un choix politique ; celui de nier au peuple le droit de décider de son avenir.

Par tous les moyens, le pouvoir central veut empêcher le referendum prévu pour le 1er octobre. De nombreuses organisations de l‘Etat espagnol alertent : « Les évènements actuels montrent à quel point le spectre du franquisme est encore présent. »

Referendum ou pas ? Indépendance ou non ?

C’est à la population qui vit en Catalogne de décider ! Pas à d’autres.

Les forces d’occupation de l’Etat espagnol doivent se retirer.

Ce n’est pas à nous non plus de décider. Nous pouvons avoir des avis sur ces sujets ; ils peuvent être différents. Mais notre responsabilité commune est d’appuyer celles et ceux qui défendent les libertés et les droits fondamentaux ; en l’occurrence, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Les organisations associatives, syndicales et politiques signataires combattent toute forme de colonialisme et défendent le droit à l’autodétermination des peuples : en Catalogne comme au Kurdistan, au Pays basque comme en Kanaky…

Nous dénonçons la violence étatique exercée envers la population de Catalogne.

Nous appuyons celles et ceux qui luttent pour que le referendum du 1er octobre ait lieu.

Nous soutenons les mouvements sociaux qui organisent la résistance, à l’image des syndicats qui appellent à la grève dans les prochains jours.

Contre la violence d’Etat

Pour les libertés et la démocratie

Pour le droit à l’autodétermination des peuples

Nous organisons un rassemblement devant l’ambassade d’Espagne à Paris, 22 avenue Marceau, Paris VIIIe, métro Alma Marceau, le mercredi 27 septembre à 18 heures (rendez-vous : place Pierre Brisson).

Des initiatives semblables auront lieu devant les consulats de plusieurs villes françaises

Sortir du colonialisme ; Union syndicale Solidaires ; Alternative libertaire (AL) ; Amendil awray ; Centre démocratique kurde en France (CDK-F) ; Collectif Fathy Koumba ; Confédération nationale du travail (CNT) ; Ecologie sociale ; Emancipation ; Groupe Révolution Socialiste – Martinique (GRS) ; Nouveau parti anticapitaliste (NPA) ; Parti communiste des ouvriers de France (PCOF) ; Ruban jaune ; Assemblée nationale catalane France ; Ensemble !