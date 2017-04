Un communiste libertaire dans les YPG #01 : Pourquoi je suis ici

Avec les « affaires » rattrapant de plus en plus de politiciens (dont Fillon, Le Pen et Macron), la « moralisation de la vie politique » ou la « démocratie réelle » deviennent de plus en plus centrales dans certains discours à gauche. En Espagne, où les affaires de corruption se sont multipliées, elle est le fer de lance du parti Podemos, qui sert de modèle à la France insoumise et à d’autres formations en Europe.